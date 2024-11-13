قناة “بي إن سبورتس” القطرية تعلن نقلها مباراة الخُضر وغينيا الاستوائية

أعلنت قناة “بي إن سبورتس” القطرية نقلها مباراة الخضر أمام غينيا الاستوائية التي ستجرى يوم غد بـ مالابو”، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس امم افريقيا.

وكشفت القناة عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن المباراة ستنقل عبر قناتي beIN Sports HD 2 و beIN Sports 1 FR .

ويتطلع القائد رياض محرز ورفاقه لتحقيق فوز جديد، يتيح لهم الصعود في سلم ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

للإشارة، ضمن محاربو الصحراء التأهل إلى كأس أمم افريقيا 2025، قبل المباراتين المرتقبتين، الأولى غدا أمام غينيا الاستوائية والثانية يوم الأحد القادم أمام ليبيريا بملعب حسيت آيت أحمد بتيزي وزو.

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