قناة بي بي سي البريطانية تعترف بتضليل الجمهور بشأن المظاهرات المناصرة لفلسطين

اعترفت قناة بي بي سي البريطانية، أنها أنها قدمت تغطية مضللة لمظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وجاء على لسان صحفية قناة بي بي سي البريطانية “في وقت سابق على بي بي سي قدمنا تغطية عن مظاهرات. مؤيدة للفلسطنيين نهاية الأسبوع تحدثنا عن مظاهرات عديدة في بريطنيا. هتف فيها الناس لدعم حماس نحن نقر انها كانت صياغة سيئة ووصف مضلل للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”.

يذكر أنه في وقت سابق تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في لندن ومدن بريطانية أخرى تأييدا للفلسطينيين. وسط تحذيرات رسمية من أن إبداء أي شخص الدعم لحركة حماس يعرضه للتوقيف.

كما نشرت الشرطة أكثر من ألف عنصر في قلب العاصمة البريطانية لمواكبة المظاهرة هناك، في حين خرجت تظاهرات مماثلة في مانشستر وأدنبره وغلاسغو ومدن أخرى.

يشار أت المتظاهرون احتشدوا صباحا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل تظاهرة عصرا قرب البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

وألقي بعض المتظاهرين طلاء أحمر على واجهة مقر شبكة “بي بي سي”، وقد أعلنت مجموعة “بالستاين أكشن” مسؤوليتها عن العمل متهمة الشبكة بتواطؤ “يلطخ يديها بالدماء” على خلفية تغطيتها للحرب.

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