قناة بي بي سي البريطانية تعترف بتضليل الجمهور بشأن المظاهرات المناصرة لفلسطين
اعترفت قناة بي بي سي البريطانية، أنها أنها قدمت تغطية مضللة لمظاهرات مؤيدة لفلسطين.
وجاء على لسان صحفية قناة بي بي سي البريطانية “في وقت سابق على بي بي سي قدمنا تغطية عن مظاهرات. مؤيدة للفلسطنيين نهاية الأسبوع تحدثنا عن مظاهرات عديدة في بريطنيا. هتف فيها الناس لدعم حماس نحن نقر انها كانت صياغة سيئة ووصف مضلل للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين”.
يذكر أنه في وقت سابق تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في لندن ومدن بريطانية أخرى تأييدا للفلسطينيين. وسط تحذيرات رسمية من أن إبداء أي شخص الدعم لحركة حماس يعرضه للتوقيف.
كما نشرت الشرطة أكثر من ألف عنصر في قلب العاصمة البريطانية لمواكبة المظاهرة هناك، في حين خرجت تظاهرات مماثلة في مانشستر وأدنبره وغلاسغو ومدن أخرى.
يشار أت المتظاهرون احتشدوا صباحا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبل تظاهرة عصرا قرب البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.
وألقي بعض المتظاهرين طلاء أحمر على واجهة مقر شبكة “بي بي سي”، وقد أعلنت مجموعة “بالستاين أكشن” مسؤوليتها عن العمل متهمة الشبكة بتواطؤ “يلطخ يديها بالدماء” على خلفية تغطيتها للحرب.
فلسطين.. عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للإحتلال الصهيوني برفح وخان يونس
فلسطين.. عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للإحتلال الصهيوني برفح وخان يونس
تواصل قوات الإحتلال الصهيوني، قصفها الكثف على قطاع غزة لليوم الـ 11 على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر 2800 شهيد أغلبيتهم أطفال ونساء.
من جهتها تواصل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، أين قصفت عدة مدن وبلدات للمحتل.
واستشهد فجر اليوم 71 فلسطينيا وأصيب المئات بينهم نساء وأطفال نتيجة غارات صهيونية. استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي ذات السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة “إن خسائر العدوان الصهيوني الحالي. تجاوزت كل الحروب التي تعرض لها القطاع في السنوات السابقة”.
وبيّن المكتب أن حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت، مشيرا إلى أن الواقع الإنساني الكارثي في غزة لم يسبق له مثيل خلال الحروب السابقة.