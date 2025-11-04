قناة تلفزيونية أمريكية تروّج للجزائر كوجهة سياحية وثقافية 

شرعت قناة “ABC7” الأمريكية، بداية من أمس الاثنين، في بث سلسلة تلفزيونية يومية مخصصة للترويج للجزائر كوجهة سياحية وثقافية متميزة.

وتبث القناة سلسلتها بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالولايات المتحدة، من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحًا بتوقيت واشنطن، من خلال استعراض المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها الجزائر. مع التعريف بمختلف مدنها، على غرار الجزائر، تيبازة، قسنطينة وعنابة. وكذا مميزات سياحية رفيعة تزخر بها مناطق مختلفة من جنوب الوطن.

وتهدف السلسة إلى الترويج للسياحة الوطنية من الإعلام الأمريكي الذي يبدي اهتماما ملحوظا بالمقومات السياحية الجزائرية. من أجل التعريف بها في أوساط السياح الأمريكيين.

ولدى نزوله ضيفًا على الحلقة الأولى من هذه السلسلة، استعرض سفير الجزائر بواشنطن، صبري بوقادوم، أهم المميزات السياحية والثقافية. مشيرا إلى أن أول شيء يلاحظه كل من يحل بالجزائر هو الروح المضيافة لدى شعبها وهي الخاصية التي تعَدُّ جزءًا من جيناته.

كما توقف عند ثراء الثقافة الجزائرية التي تشمل أبعادا متعددة، لكونها مزيجًا من الثقافات العربية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية، وهو ما يعَدُّ مصدر فخر للجزائريين.

وفي السياق ذاته، عرّج بوقادوم على الصحراء الجزائرية التي اعتبرها “الأفضل على الإطلاق في العالم”. لما تتوفر عليه من مناظر خلابة ومساحة شاسعة، غير أنه لفت إلى أن الثراء السياحي للجزائر لا يقتصر عليها فقط، بل يمتد إلى العديد من المناطق التي لا تقلُّ جمالا وروعة.

وبالإضافة إلى كل ذلك، تبرز الجزائر أيضا كوجهة للسياحية الدينية، فبإمكان الكاثوليك، مثلًا، زيارة مدينة عنابة حيث توجد كاتدرائية القديس أوغستين، مثلما ذكّر به السيد بوقادوم.

وأشار سفير الجزائر بواشنطن إلى أن زيارة الجزائر تشكّل فرصة للاطلاع على آثار مختلف الحضارات التي تعاقبت عليها، حيث قال: “لست مجبرًا للذهاب إلى إيطاليا لرؤية الآثار الرومانية، فهي موجودة في العديد من مدن الجزائر، ما يجعل منها ثاني دولة تتوفر على هذا النوع من الآثار، بعد إيطاليا”.

وبعدما عاد إلى التذكير بقِدم العلاقات الجزائرية-الأمريكية، حيث أحيى البلدان الذكرى الـ230 لمعاهدة السلام والصداقة التي أبرمها الرئيس جورج واشنطن وداي الجزائر. أعرب بوقادوم عن أمله في رؤية أعداد متزايدة من السواح الأمريكيين بالجزائر، خاصة في ظل التسهيلات التي تمنح لهم للحصول على التأشيرات.