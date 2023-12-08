قناة RT العربية تفتتح مكتبها الإقليمي بالجزائر 

إفتتحت قناة RT العربية مكتبها الإقليمي بالجزائر العاصمة أمس الجميس حيث ستقوم بتغطية العديد من الدول الافريقية.

وتم الإعلان عن افتتاح مكتب لقناة RT العربية بالجزائر في حفله حضره وزير الإتصال محمد لعقاب.

وبالمناسبة اكد لعقاب أنّ الجزائر مستعدة للانفتاح على وسائل الاعلام الدولية كاشفا عن وجود أكثر من 30 مراسلا أجنبيا سواء من الدول العربية أو الغربية.

وأضاف الوزير أنّ هذا الإفتتاح يعكس عمق التعاون الإعلامي بين الجزائر وروسيا الضارب في التاريخ سواء عبر المكاتب الإعلامية أو بواسطة وسائل الاعلام التي كانت تزور الجزائر.

في حين قالت مديرة قناة RT العربية، مايا مناع، أنّه تقرّر إطلاق برنامج جسور بين روسيا والعالم العربي من الجزائر وهو القرار الذي كان مدروسا ومبنيا على قوة العلاقة بين البلدين الجزائر وروسيا التي وصفتها بالعلاقة الاستراتيجية.

وستشرف الصحفية ياسمين موسوس،على رئاسة مكتب الجزائر للقناة الروسية والتي عملت كمقدمة لقناة RT العربية في موسكو، كما ستعمل على برنامج “استوديو الجزائر” الذي يديره المكتب.