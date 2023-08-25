قناة TF1 تغير برنامجها المسائي يوم السبت لتكريم الفكاهي الجزائري وحيد البوزيدي

توفي الأحد الماضي، الفنان الكوميدي الفرنسي من أصل جزائري، وحيد بوزيدي، عن عمر ناهز الـ45 عاما، إثر تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.

وتوفي الممثل الكوميدي الفرنسي الجزائري وحيد بوزيدي إثر إصابته بجلطة دماغية أثناء تواجده في إجازة بالمغرب.

اختفاء مأساوي صدم الملايين من الناس على مستوى العالم وأغرق المشهد الفني في حزن لا يوصف.

وتم تنظيم تكريم للمتوفى يوم الثلاثاء الماضي في ملعب أوغست ديلاون في بوبيني، في سين سان دوني. حيث أخذ الكلمة شقيق وحيد البوزيدي.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت القناة التلفزيونية الفرنسية TF1 تكريم الممثل الكوميدي وحيد بوزيدي. والتي ستكون بعنوان “شكرا يا وحيد”. حيث سيكون التكريم هناك يوم السبت 26 أوت 2023 الساعة 11:25 مساءً على قناة TF.

وللقيام بذلك، ألغت القناة التلفزيونية برمجة برنامج “Le Grand Quiz -QI” الذي كان من المقرر أن يبث في نفس التوقيت.