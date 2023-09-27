قناوي :”أسعى للفوز بالبطولات رفقة النادي المصري”

أبدى الوافد الجديد إلى النادي المصري غيلاس قناوي سعادته الكبيرة اثر تجربه الجديدة في الدوري المصري.

وقال غيلاس قناوي في تصريح للقناة الرسمي للنادي المصري، عقب تقديمه في فيديو جميل جدا بمعقل الفريق “أنا سعيدا جدا بتواجدي في النادي المصري”.

كما أضاف قناوي “نسعى للفوز بالبطولات وإسعاد الجمهور المصري”.

يشار، إلى مجلس إدارة النادي المصري انهى كل الأمور المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية، بعد ترسيم عقده لـ 3سنوات.

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