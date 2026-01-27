قناوي جديد شباب قسنطينة

أعلنت إدارة نادي شباب قسنطينة، اليوم الثلاثاء، عن صفقة جديدة في فترة التحويلات الشتوية الحالية، ويتعلق الأمر بمتوسط الميدان الهجومي، غيلاس قناوي.

وكشفت إدارة “السياسي” في بيان لها، عن التحاق قناوي، بصفوف الفريق ليكون بذلك. ثاني المستقدمين هذا الشتاء، بعد عبد العزيز لحمري، القادم من شبيبة القبائل.

ولم يكشف النادي القسنطيني، عن صيغة انضمام صاحب الـ 27 ربيعا، إلى صفوف ناديها. إلا أن إدارة فريقه السابق اتحاد العاصمة، أكدت أنها إعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

وخاض قناوي، المرتبط مع اتحاد العاصمة بعقد إلى صيف 2027. 9 مباريات فقط خلال النصف الأول من الموسم الجاري، جمع خلالها 261 دقيقة، وسجل هدفا وحيدا.