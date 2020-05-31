قنبلة الميركاتو.. “البياسجي” يعرض 50 مليون أورو لضم “بن ناصر” !

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن رئيس “باريس سان جيرمان”، “ناصر الخليفي” مهووس بفكرة التعاقد مع “اسماعيل بن ناصر”.

ولهذا السبب فإن “ليوناردو” المدير الرياضي للفريق الفرنسي مستعد لرفع عرض الفريق إلى 50 مليون أورو لإقناع “ميلان” بالتخلي عن النجم الجزائري.

يذكر أن إدارة “الروسونيري” قد رفضت العرض الأول من “البياسجي” والذي كان في حدود الـ 30 مليون أورو.

في نفس السياق، لا يريد “بن ناصر” تغيير الأجواء في الموسم المقبل، بالرغم من اهتمام كل من “ريال مدريد”، “مانشستر سيتي” و”باريس سان جيرمان” بخدماته.