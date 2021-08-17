قنبلة الميركاتو.. كريستيانو يقترب من مزاملة محرز في السيتي

كشفت صحيفة “كوريي ديلو سبور” الإيطالية عن عرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو خدماته على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن طريق وكيل أعماله خورخي مينديز.

ويعد هذا الموسم الأخير من عقد رونالدو مع نادي جوفنتوس الإيطالي، حيث سيكون مستعد لبيع لاعبه مقابل 30 مليون أورو حيث عرضه وكيل أعماله خورخي مينديز

أشارت الصحيفة إلى ان النادي الفائز في الدوري الإنجليزي الممتاز في حاجة ماسة إلى مهاجم، وكانوا يرغبون في ضم هاري كين ، ولكن حتى العرض الأخير الذي بلغ 150 مليون أورو لم يكن كافياً أمام توتنهام هوتسبير.