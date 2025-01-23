“قنبلة جوية” ستضرب هذه الدول خلال الساعات المقبلة

ستضرب العاصفة إيوين أيرلندا من ليلة الخميس إلى الجمعة قبل أن تضرب شمال إنجلترا واسكتلندا.

ومن المتوقع أن تتأثر فرنسا بشكل طفيف بهذه الظاهرة التي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بـ “القنبلة الجوية”.

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “من المتوقع هبوب رياح عنيفة تتجاوز سرعتها 130 كيلومترا في الساعة بشكل عام. وتقترب من 150 كيلومترا في الساعة، أو حتى أكثر في التضاريس البريطانية”.

“ذوبان واضح للثلوج” في شمال فرنسا

وقال مايك سيلفرستون، نائب كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية. وهو المكتب الوطني للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، “تم إصدار تحذير من الرياح الكهرمانية. يغطي أيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا لمعظم يوم الجمعة. قبل أن تهدأ الرياح تدريجيًا “في وقت متأخر من اليوم”.

وستصاحب هذه الهبات من الرياح تساقط الثلوج والأمطار، خاصة في ويلز وأيرلندا الشمالية.

وستكون فرنسا بمنأى نسبيا عن هذه الظاهرة و”لن تتأثر بالرياح العنيفة”، بحسب خبراء الأرصاد الجوية. الذين يتوقعون هبوب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة على سواحل شمال غرب البلاد.

وتضيف هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن “هذا الوضع المضطرب يرافقه أيضًا ذوبان واضح للجليد. في العديد من المناطق في النصف الشمالي بعد حوالي عشرة أيام من الضغط المضاد للأعاصير”.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية، فإن هذه العاصفة “إيوين” تتناسب مع خصائص “القنبلة الجوية”. يحدث هذا بسبب انخفاض مفاجئ في الضغط. “هذا هو الحال بالنسبة لإيوين. حيث من المتوقع أن ينخفض ​​الضغط من 970 هكتوباسكال يوم الخميس إلى 940 هكتوباسكال يوم الجمعة. أثناء مرورها فوق شمال أيرلندا”، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.