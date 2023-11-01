“قنبلة جوية”.. عاصفة مدمرة تضرب فرنسا مساء اليوم

بعد 6 ساعات تصل العاصفة كياران إلى سواحل بريتون ونورماندي في فرنسا. حيث تتخذ السلطات تدابير وقائية للحد من الأضرار الناجمة عن هذه “القنبلة الجوية” المحتملة.

ومن المتوقع أن تمر العاصفة سياران فوق شمال غرب فرنسا وتتقدم حتى الخميس فوق شمال البلاد. “عاصفة خريفية قوية للغاية” تخشاها السلطات وتحذر الفرنسيين من الإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها.

وتشكلت العاصفة سياران على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، قبالة ساحل نيوفاوندلاند. و

بحسب موقع Météo-France، فهي “عاصفة خريفية قوية للغاية. وربما تكون قوية بشكل ملحوظ بالنسبة لبعض المناطق في شمال غرب البلاد”.

وقال فرانسوا جوراند، خبير الأرصاد الجوية في Météo-France، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. إنه بينما سيصل إلى ضواحي فرنسا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، سيزداد قوة سياران خلال الـ 24 ساعة القادمة.

علاوة على ذلك، وضعت وكالة الأرصاد الجوية بالفعل ثلاث مقاطعات في بريتون في حالة تأهب برتقالي للرياح العنيفة.

كما وضعت Météo-France جزءًا كبيرًا من ساحل المحيط الأطلسي في حالة تأهب للرياح الصفراء. ومقاطعتي بريتون، ومانش، ولوار-أتلانتيك في حالة تأهب صفراء بسبب فيضانات الأمطار. بالإضافة إلى ثلاث مقاطعات (فينيستير، وموربيهان، ولوار-أتلانتيك) في حالة تأهب صفراء. .موجات الغمر.

كما أثيرت احتمالية إصدار إنذار أحمر للرياح القوية يوم الخميس، خاصة في النصف الأول من اليوم.

أثناء مرور العاصفة سياران، من المحتمل أن يتعرض حوالي 15% من أراضي البر الرئيسي الفرنسي. لعواصف تزيد سرعتها عن 100 كم/ساعة. محلياً، تهب رياح تصل سرعتها إلى 170 كم/ساعة على الجهة الشمالية الغربية.

وقال خبير الأرصاد فرانسوا جوراند خلال مؤتمر صحفي إن هذه الرياح القوية ستصاحبها “أمواج كبيرة للغاية”. يتراوح ارتفاعها بين ستة وثمانية أمتار على سواحل القنال الإنجليزي ومن ثمانية إلى عشرة أمتار على المحيط الأطلسي.

وسيكون هطول الأمطار غزيرا وثقيلًا للغاية مع تراكمات تصل إلى 30 إلى 50 ملم خلال 6 ساعات في فينيستير وموربيهان.