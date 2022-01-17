قنبلة مدوية.. تقنية “الفار” كانت مُعطلة في لقاء الخضر وغينيا الإستوائية
فجر موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية قنبلة من العيار الثقيل سهرة اليوم الإثنين قد تكون صادمة للجزائريين.
موفد النهار أكد أن تقنية الفيديو كانت مُعطلة في لقاء أمس الأحد الذي جمع الخضر بمنتخب غينيا الإستوائية.
وأضاف ذات المصدر أن تعطل “الفار” هو ما جعل الحكم لا يُراجع هدف يوسف بلايلي الذي رفضه بداعي التسلل.
وفي حال تأكد الخبر فإن ذلك سيكون بمثابة الفضيحة الكبيرة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون.
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سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم السبت المقبل، للحديث عن المواجهة المقبلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينبا الاستوائية.
وكشف الموقع الرمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن موعد هذه الندوة الصحفية تم تحديدة على الساعة الواحدة زوالا، بملعب “جابوما”.
كما قرر الناخب الوطني، السماح للإعلام بحضور جزئ من الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، على السادسة والنصف، بملحق ملعب جابوما.
كما سيدلي بعض لاعبي المنتخب الوطني، بتصريحاتهم، في منطقة مختلطة، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام غينبا الاستوائية.
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كشف الإمام الكاميروني الذي صلى الجمعة بوفد المنتخب الوطني الجزائري اليوم بمدينة دوالا الكاميرونية تفاصيل الخطبة التي ألقاها.
وقال الإمام في تصريحات لتلفزيون النهار:”شرف كبير لنا أن نُصلي صلاة الجمعة مع منتخب كبير كالمنتخب الجزائري”.
كما أضاف:”لقد كانوا سعداء جدا بتواجدي معهم ووجدتهم مُتعلقين جدا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.
“تحدثت خلال الخطبة على الأخوة الإسلامية، وهو كان موضوعنا الرئيسي، وأن النصر الحقيقي يأتي من عند الله عزو جل”.
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تحدث محافظ مدينة دوالا الكاميرونية، إيفا ديبوا، عن مكانة الجزائر في الساحة الكروية الإفريقية، ومساهمتها لتنظيم الكان في وقتها المحدد.
وصرح ديبوا، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “الجزائر تتواجد على مرمى حجر من مقر “الكاف” بمصر، وصوتها جد مسموع وله تأثير قوي”.
كما أضاف: “دعم الجزائر لنا في تنظيم هذه الكان في وقتها المحدد، أسعدنا، ونأمل في رد هذا الجميل”.
وتابع إيفا ديبوا: “اختيار بعثة المنتخب الجزائري الإقامة في مدينة دوالة، هي فرصة لنا من أجل توجيه الشكر للجزائر من جديد”
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تسارعت الأحداث أمس بالنسبة للجماهير الجزائرية المتعلّقة بأخبار المنتخب الوطني الذي حقّق خيبة تعادل في المباراة امام سيراليون في افتتاح المباريات.
وعرفت نهاية المباراة ردّة فعل قوية جدا من قبل الرياضيين والتقنيين وعدد من رواد “التواصل الإجتماعي”.
وسط صمت اللاعبين بعد نهاية المباراة الذي يسبق العاصفة في باقي المباريات مستقبلا.
وخطف الناخب الوطني جمال بلماضي، الأضواء طيلة التسعين دقيقة، بفضل ردود فعله مع أبرز اللقطات. التي لم تسجّل من قبل بونجاح وزملائه. في حين صنع محرز الحدث قبل اللقاء وبعده خاصة في لقطة خروجه “الغير العادي” بعد نهاية اللقاء.
كما كانت ردّة فعل اللاعبين منهم بن سبعيني وبلايلي إلى جانب بن دبكة إيجابية على طول الخط، أين تحمّلوا المسؤولية كلهم. رافضين الحديث عن سوء التنظيم والارضية السيئة.
في حين جدّد بلماضي العهد مع تصريحاته عندما “صدم الصحفيين بأجوبته القوية في بعض الأحيان والصادمة في أحيان أخرى، خاصة استفساره عن هوية أحد الصحفيين”.
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