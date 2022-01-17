قنبلة مدوية.. تقنية “الفار” كانت مُعطلة في لقاء الخضر وغينيا الإستوائية

فجر موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية قنبلة من العيار الثقيل سهرة اليوم الإثنين قد تكون صادمة للجزائريين.

موفد النهار أكد أن تقنية الفيديو كانت مُعطلة في لقاء أمس الأحد الذي جمع الخضر بمنتخب غينيا الإستوائية.

وأضاف ذات المصدر أن تعطل “الفار” هو ما جعل الحكم لا يُراجع هدف يوسف بلايلي الذي رفضه بداعي التسلل.

وفي حال تأكد الخبر فإن ذلك سيكون بمثابة الفضيحة الكبيرة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون.

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سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم السبت المقبل، للحديث عن المواجهة المقبلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينبا الاستوائية.

وكشف الموقع الرمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن موعد هذه الندوة الصحفية تم تحديدة على الساعة الواحدة زوالا، بملعب “جابوما”.

كما قرر الناخب الوطني، السماح للإعلام بحضور جزئ من الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، على السادسة والنصف، بملحق ملعب جابوما.

كما سيدلي بعض لاعبي المنتخب الوطني، بتصريحاتهم، في منطقة مختلطة، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام غينبا الاستوائية.

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