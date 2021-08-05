قنبلة مدوية.. ميسي يرحل عن برشلونة رسميا

أعلن فريق برشلونة الإسباني بصفة رسمية أمسية اليوم الخميس رحيل النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

ونشر الحساب الرسمي للبارصا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها:”ليو ميسي لن يستمر مع برشلونة”.

وكان عقد قائد التانغو انتهى مع برشلونة الإسباني يوم ال30 جوان ولم يُجدد بسبب عدم اتفاقه مع إدارة الرئيس خوان لابورتا.

وهز هذا الإعلان ربوع كرة القدم العالمية بما أن “البرغوث” قضى 16 عاما مع الفريق الأول لبرشلونة.