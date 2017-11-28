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قنبلة يدوية تستهدف جنودا فرنسيين قبل وصول ماكرون إلى بوركينافاسو

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قنبلة يدوية تستهدف جنودا فرنسيين قبل وصول ماكرون إلى بوركينافاسو
بقلم أمينة ج

أفاد موقع “لوفيقارو” الفرنسي، عن إصابة 3 أشخاص بجروح بعد أنّ استهدف مقنعان مدرعة لجنود فرنسيين بقنبلة يدوية في أحد الأحياء الشمالية  بواغادغو .

وذلك قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة بوركينافاسو.
وأضاف ذات المصدر، أن رجلين مقنعين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدرعة لجنود فرنسيين
ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وصفت أحدهم بالخطيرة، في حين لم يلحق الهجوم أي أضرار بالمدرعة.
للإشارة، حصلت محاولة الهجوم قبل ساعتين من وصول ماكرون إلى واغادوغو في جولة إفريقية تستمر 3 أيام

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