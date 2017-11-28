قنبلة يدوية تستهدف جنودا فرنسيين قبل وصول ماكرون إلى بوركينافاسو

أفاد موقع “لوفيقارو” الفرنسي، عن إصابة 3 أشخاص بجروح بعد أنّ استهدف مقنعان مدرعة لجنود فرنسيين بقنبلة يدوية في أحد الأحياء الشمالية بواغادغو .

وذلك قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة بوركينافاسو.

وأضاف ذات المصدر، أن رجلين مقنعين على دراجة نارية ألقيا قنبلة يدوية على مدرعة لجنود فرنسيين

ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح، وصفت أحدهم بالخطيرة، في حين لم يلحق الهجوم أي أضرار بالمدرعة.

للإشارة، حصلت محاولة الهجوم قبل ساعتين من وصول ماكرون إلى واغادوغو في جولة إفريقية تستمر 3 أيام