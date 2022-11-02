قندوز:”إقصاء الخضر من المونديال كان متوقعا”

قال اللاعب الدولي الجزائري السابق، محمود قندوز، إنّ إقصاء المنتخب الوطني، من كأس العالم 2022، كان أمراً متوقعاً.

وصرح قندوز لموقع الجزيرة:” إقصاء الجزائر من كأس العالم، كان مفاجئاً عند غير الملمين بكرة القدم”.

وأضاف قندوز:” منتخبنا كان متوسطا جدا، رأيت المستوى الحقيقي للمنتخب الجزائري عندما يصل منتخب مثل النيجر 4 مرات إلى مرمى الحارس، هنا أكدت على خطورة الأمر”.

وأوضح قندوز:”أطلقت التحذيرات مبكرا، ولكن البعض اتهمني بكره المنتخب، رغم الفوز بكأس أمم أفريقيا، قلت حينها إذا فزنا بالكأس فهذا لا يعني أننا الأفضل، وتعرضت خلالها لانتقادات حادة”.