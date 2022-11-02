قندوز:”إقصاء الخضر من المونديال كان متوقعا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
قال اللاعب الدولي الجزائري السابق، محمود قندوز، إنّ إقصاء المنتخب الوطني، من كأس العالم 2022، كان أمراً متوقعاً.
وصرح قندوز لموقع الجزيرة:” إقصاء الجزائر من كأس العالم، كان مفاجئاً عند غير الملمين بكرة القدم”.
وأضاف قندوز:” منتخبنا كان متوسطا جدا، رأيت المستوى الحقيقي للمنتخب الجزائري عندما يصل منتخب مثل النيجر 4 مرات إلى مرمى الحارس، هنا أكدت على خطورة الأمر”.
وأوضح قندوز:”أطلقت التحذيرات مبكرا، ولكن البعض اتهمني بكره المنتخب، رغم الفوز بكأس أمم أفريقيا، قلت حينها إذا فزنا بالكأس فهذا لا يعني أننا الأفضل، وتعرضت خلالها لانتقادات حادة”.
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