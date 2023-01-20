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الرياضة

قندوز:”نتعامل مع المباريات بشكل عادي وسأقوم بواجبي مثل كل اللاعبين”

بقلم فيصل زيان بوزيان
قندوز:”نتعامل مع المباريات بشكل عادي وسأقوم بواجبي مثل كل اللاعبين”
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أكد حارس المنتخب الوطني المحلي ألكسيس قندوز، على بذل مجهودات لتحقيق بنتائج إيجابية في منافسة الشان.

وصرح حارس الخضر قندوز في الندوة الصحفية اليوم الجمعة، التي تسبق مواجهة موزمبيق:”نعمل بجد ونتدارك الأخطاء دائما للتطور”.

وأضاف قندوز:”سنتعامل مع المباريات بشكل  عادي وأنا جاهز سأقوم بواجبي كبقية اللاعبين”.

وتابع حارس الخضر:”أعتقد أن مغادرة إتحاد العاصمة لم تكن سهلة وكان خيار جيد مكنني من الإلتحاق بالمنتخب الوطني”.

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