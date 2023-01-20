قندوز:”نتعامل مع المباريات بشكل عادي وسأقوم بواجبي مثل كل اللاعبين”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد حارس المنتخب الوطني المحلي ألكسيس قندوز، على بذل مجهودات لتحقيق بنتائج إيجابية في منافسة الشان.
وصرح حارس الخضر قندوز في الندوة الصحفية اليوم الجمعة، التي تسبق مواجهة موزمبيق:”نعمل بجد ونتدارك الأخطاء دائما للتطور”.
وأضاف قندوز:”سنتعامل مع المباريات بشكل عادي وأنا جاهز سأقوم بواجبي كبقية اللاعبين”.
وتابع حارس الخضر:”أعتقد أن مغادرة إتحاد العاصمة لم تكن سهلة وكان خيار جيد مكنني من الإلتحاق بالمنتخب الوطني”.
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