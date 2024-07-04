قندوز :”أتمنى أن يجري نهائي الكأس وسط روح رياضية عالية”

أبدى حارس شباب بلوزداد ألكسيس قندوز ثقته الكبير في قيادة رفقائه للتتويج بنهائي كأس الجمهورية على حساب مولودية الجزائر غدا الجمعة.

وقال ألكسيس قندوز أنه يتمنى أن تجري المباراة وسط أجواء رائعة وروح رياضية عالية “إنه حدث رياضي كبير، يجب أن تسير الأمور بشكل جيد وأن يبقى الحدث في إطار الروح الرياضية. و أطلب من أنصار السياربي أن يحضروا بقوة بملعب 5 جويلية الأولمبي”.

كما أضاف قندوز “لم يكن الأمر سهل بالوصول إلى النهائي خاصة وأننا فزنا أمام شبيبة القبائل. النهائي سيكون مختلف عن مباريات البطولة، إنها منافسة الكأس”.

وختم حارس السياربي “فزنا أمام اتحاد العاصمة كذلك في مباراة صعبة. لهذا نستطيع القول أننا سنفوز بالنهائي في حالة التركيز جيدا و تفادي الأخطاء”.

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