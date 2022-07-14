قندوز :”اتفقت مع شباب بلوزداد في فترة قصيرة و هذا ما استهدفه”

كشف الحارس الجديد لفريق شباب بلوزداد ألكسيس قندوز استعداد لتشريف عقده مع فريقه الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقال قندوز في تصريح له للصفحة الرسمية للفريق اليوم :”توقيعي كان بسيطا جدا. بعدما اتصل بي مسؤولو الفريق. وافقت مباشرة بعدما تأكدت اني سألعب لفريق فاز بثلاث بطولات بشكل متتالي”.

وأضاف قندوز “نواة الفريق متواجدة. الهدف هو الفوز باللقب. ولما لا رابطة الابطال وحتى منافسة الكأس”.

كما ختم “شخصيا أنا سعيد. لن أقول أني جئت من اجل اللعب أساسيا لأن القرار يبقى بقرار المدرب. أشكر كل الأنصار الذين رحبوا بي. واتمنى إسعادتم في نهاية الموسم”.

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