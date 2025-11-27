قندوز: “تعلمنا من أخطائنا وعلينا تحقيق المطلوب ضد صن داونز”

تحدث حارس مرمى مولودية الجزائر، ألكسيس قندوز، عن مباراتهم المقبلة ضد نادي صن داونز، مؤكدا ضرورة تحقيقهم المطلوب.

وصرح قندوز، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية: “أي لاعب، أو فريق، يواجه ضغط كبير عندما ينهزم”.

كما أضاف حارس مرمى المولودية: “استخلصنا الدروس، وتعلمنا من أخطائنا، وغدا سيكون موعد كبير، علينا أن نكون في يومنا، من أجل تحقيق المطلوب”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، يستقبل غدا الجمعة، نادي صن داونز، لحساب الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.