قندوز: “جاهز لمساعدة المنتخب الوطني على تحقيق الانتصارات”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد حارس المنتخب الوطني، أليكسيس قندوز، جاهزيته للتألق مع المنتخب الوطني، خلال المواجهتين المرتقبتين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا.
في إطار أول جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، يومي 5 و 10 سبتمبر الجاري.
وصرح الحارس، قندوز، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة: “فخر كبير وجودنا في المنتخب الوطني الأول”.
وأضاف: “المجموعة جاهزة لتحقيق الفوز في مباراتي افتتاح تصفيات (كان 2025)”.
وأكد حارس بيرسيبوليس الإيراني: “الأجواء أخوية داخل التربص، وأنا هنا لتقديم المنتخب الوطني لتحقيق الانتصارات”.
رابط دائم : https://nhar.tv/5AVoC