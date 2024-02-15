قندوز: “سندخل مواجهة الأهلي بكل عزيمة بهدف الفوز”

أبدى حارس مرمى فريق شباب بلوزداد، ألكسيس قندوز، عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز في المواجهة التي ستجمعهم غدا الجمعة بفريق الأهلي المصري.

وصرح قندوز، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة: “سندخل اللقاء بكل عزيمة من أجل الفوز”.

كما أضاف حارس مرمى شباب بلوزداد: “الفوز أمام الأهلي سيسهل لنا المأمورية، هدفنا التأهل، ولم لا تحقيق المركز الأول”.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد، والأهلي المصري، مقررة يوم غد الجمعة، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “5 جويلية”.