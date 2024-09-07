 قندوز :”شعور لا يوصف التتويج بالذهب في أول مشاركة لي”

أبدى البطل الجزائري براهيم قندوز، سعادته الكبيرة إثر الإنجاز التاريخي له، في الألعاب البارالمبية التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال براهيم قندوز، في تصريح للصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين “شعور لا يوصف الفوز بالمرتبة الأولى. النتيجة جاءت بعد عمل دام 8 سنوات كاملة، ضيعت التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لكني لم أفشل”.

كما أضاف البطل الجزائري “السباق في النهائي كان صعبا جدا، أمام رياضيين من المستوى العالي والعالمي. فزت أمام أسماء عالمية وأنا سعيد جدا”.

وختم قندوز “الحمد لله، الميدالية جاءت بفضل المساهمين الذين قاموا بتهيئة كل الظروف لي، أشكر وزارة الشباب والرياضة والفيدرالية. وزارة العمل على توفير قدم اصطناعية جديدة “.

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