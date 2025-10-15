قندوز: “فخر كبير أن تكون جزائريا وتتمكن من تمثيل هذا البلد”

أبدى حارس المرمى الدولي الجزائري، ألكسيس قندوز، سعادته الكبيرة بتأهله رفقة الخضر لمونديال 2026، مبرزا في ذات الوقت فخره الكبير لكونه جزائري، وتمثيل بلده.

ونشر قندوز، تعليق عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، عقب فوزهم الأخير ضد أوغندا، قال فيه: “رائع.. شكرا للجميع”.

كما أضاف حارس مرمى الخضر: “والله فخر كبير أن تكون جزائريا، وأن تتمكن من تمثيل بلدك”.

وأرفق ألكسيس قندوز، هذا التعليق، بصورة للأجواء الاحتفالية التي صنعتها الجماهير الجزائرية، أمس الثلاثاء، بملعب “حسين آيت أحمد” عقب فوز المنتخب الوطني بثنائي لهدف على منتخب أوغندا، وترسيم تأهلهم لكأس العالم 2026.