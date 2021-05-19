قندوز: “لم أفكر في مغادرة الفريق وكل ما يهمني هو تشريف العقد”

فنّد الحارس أليكسيس قندوز خبر مغادرته إتحاد العاصمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدا أنه يركز حاليا على تشريف العقد الذي يربطه مع فريق سوسطارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فابسبوك، تصريحات أليكسيس قندوز التي جاء فيها:

“أنا أعمل بجد بصفة يومية في إتحاد العاصمة، ولست على علم بقصة مغادرتي الفريق والإتصالات التي وصلتني، أنا مركز على التدريبات في الفريق بصفة عادية”.

وأضاف:”حاليا كل ما أفكر فيه هو تشريف العقد الذي يربطني باتحاد العاصمة، ومن بعد لا أدري ماذا سيحدث في المستقبل لكن حاليا أنا هنا”.