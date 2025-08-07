قندوز: “لهذا السبب اخترت تقمص ألوان مولودية الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف حارس المرمى، ألكسيس قندوز، الأسباب التي شجعته على الانضمام لفريق مولودية الجزائر، هذا الصيف.
وصرح قندوز، في حوار خص به الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “أعرف أن مولودية الجزائر، هو الفريق الأكثر شعبية في الجزائر، لذا يجب تحمل الضغط”
كما أضاف: “اخترت الانضمام لمولودية الجزائر، كونه الفريق الذي توج بلقب البطولة في آخر موسمين، ويملك مركز تكوين،”.
وتابع ألكسيس قندوز: “مولودية الجزائر، هو الأنسب لي من أجل البقاء في المنتخب الوطني، والتحضير لـ”الكان”، كأس العالم، إن شاء الله”.
