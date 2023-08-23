قندوز :”مجموعتنا جيدة وقادرون على تحقيق إنجازات جديدة”

أبدى حارس عرين شباب بلوزداد ألكسيس قندوز ثقته الكبيرة في تحقيق نتائج جيّد خلال الموسم المقبل بعد القيام بمجهودات كبيرة.

وقال ألكسيس قندوز في تصريح للصفحة الرسمية للفريق البلوزدادي “المجموعة تمر بفترة جيدة، منطقة طبرقة أعرفها جيدا أني حضرت بها سابقا، كل الأمور جميلة هناك، بما فيها الفندق”

وأضاف حارس عرين الخضر “نعرف بعضنا جيدا في الفريق، لهذا سيسمح لنا بإنجاح العمل، لهذا سيسمح لنا بتحقيق إنجازات كبيرة”.

ويكون الفريق العاصمي قد حل بتونس، اليوم الأربعاء، للدخلو في تربص استعدادي للموسم الكروي الجديد.

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