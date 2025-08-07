قندوز: “نملك التعداد اللازم للمنافسة على جميع الجبهات”

أعتبر الوافد الجديد لفريق مولودية الجزائر، حارس المرمى ألكسيس قندوز، بأن فريقه يملك تعداد ثري، قادر على المنافسة في الموسم الجديد على كل الجبهات.

وصرح قندوز، في هذا الخصوص، للصفحة الرسمية للعميد: “لدينا التعداد اللازم للمنافسة على لقب البطولة، الكأس، الكأس الممتازة، بالإضافة للذهاب بعيدا في رابطة أبطال افريقيا”

كما أضاف: “مولودية الجزائر حافظة على ركائز الفريق، وباستقدام بعض العناصر الجديدة، يمكننا تحقيق شيء ما في مختلف المنافسات”.

يذكر أن ألكسيس قندوز، انضم في الميركاتو الصيفي الجاري بفريق مولودية الجزائر، كأبرز صفقات الفريق هذا الصيف.