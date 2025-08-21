قندوز وحلايمية ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني

يتواجد ثنائي فريق مولودية الجزائري، حارس المرمى ألكسيس قندوز، والمدافع رضا حلايمية، ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني، الخاصة بتربص سبتمبر.

وأعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن تلقي ثنائي الفريق، قندوز، وحلايمة، دعوة الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.

كما أوضح ذات المصدر بأن الثنائي قندوز، وحلايمية، يتواجدان ضمن القائمة الموسعة للخضر، والخاصة بتربص شهر سبتمبر المقبل.

من جهة أخرى، تلقة لاعب وسط ميدان المولودية، محمد زوغرانا، هو الآخر استدعاء للمشاركة في تربص منتخب بلده بوركينا فاسو

وأبدت إدارة فريق مولودية الجزائر، تمنياتها بالتوفيق لثلاثي الفريق في مهمتهم المقبل.