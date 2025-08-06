قندوز يخوض أول حصة تدريبية بألوان المولودية

خاض صبيحة اليوم الأربعاء، الحارس الدولي الجزائري، أليكسيس قندوز، أول حصة تدريبية له بألوان نادي مولودية الجزائر.

وكان “العميد” قد أعلن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن تعاقده مع حامي عرين “الخضر” إلى صيف 2027. في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع بيرسبوليس الايراني.

والتحق قندوز، أمس الثلاثاء، بتربص المولودية في مركب “عين الدراهم” بمدينة طبرقة التونسية، قبل أن يخوض اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية رفقة زملاءه الجدد.