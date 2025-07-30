قندوز يرسم رحيله عن نادي بيرسيبوليس الإيراني

وضع حارس المرمى، الدولي الجزائري ألكسيس قندوز، حدا لمغامرته مع نادي بيرسيبوليس الايراني، باعلان رحيله عن هذا الأخير.

ونشر ألكسيس قندوز، رسالة عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام”، ودع من خلالها أنصار نادي بيرسيبوليس الايراني.

كما حرصت إدارة النادي الإيراني، بدورها، على توجيه الشكر للدولي الجزائر، على ما قدمه للفريق، خلال الموسم الذي قضاه معهم.

ومن المقرر أن يحدد حارس المرمى الجزائري ألكسيس قندوز، وجهته الجديدة قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي الجاري.