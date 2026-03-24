قندوز يغيب عن قمة بلوزداد.. ورمضان جاهز لتعويضه

سيغيب حارس مرمى مولودية الجزائر، ألكسيس غندوز، عن مواجهة شباب بلوزداد المؤجلة عن الجولة الـ16 من البطولة، وذلك بسبب الآلام التي لا يزال يعاني منها جراء إصابته الأخيرة.

ووفقا لما كشفه بيان للنادي، فإن إصابة الحارس الدولي، قندوز، تتمثل في تقلّص عضلة الساق (Contracture du mollet)، أو ما يعرف بتقلّص عضلة الربلة (بطة الساق)، وهي إصابة عضلية تتطلب الراحة والعلاج لتفادي تفاقمها.

وبناءً على ذلك، ستشهد تشكيلة المولودية، غدا الأربعاء، في حراسة المرمى مشاركة عبد اللطيف رمضان أساسيا، في حين سيكون ماتياس حماش، خيارًا ثانيًا على دكة البدلاء.