قندوز يقود بيرسيبوليس لفرض التعادل أمام الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة

قاد الحارس الدولي الجزائري، اليكسيس قندوز، اليوم الإثنين، فريقه بيرسيبوليس الإيراني، لفرض التعادل أمام متسضيفه، الريان القطري بهدف لمثله.

في إطار مواجهة الجولة الخامسة من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا لللنخبة.

وقدم الحارس الجزاري، مستوى جيد في المواجهة، وكان حاسما في العديد من اللقطات من المواجهة، وساهم في فرض فريقه التعادل أمام النادي القطري. حيث نال، أليكسيس قندوز، تنقيط 7.5 في المواجهة، بعد نجاحه في القيام بستة تصديات إثنتين منها داخل منطقة العمليات.

ورفع نادي بيرسيبوليس، رصيده للنقطة الثالثة في المركز التاسع في الترتيب العام للمنافسة الأسياوية.