قندوز يوجه رسالة قوية ومؤثرة لزملائه في المنتخب الوطني

أبدى الدولي الجزائري ألكسيس قندوز، حارس مرمى مولودية الجزائر، أول ردة فعل له، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المعنية بنهائيات “كان 2025”.

ونشر قندوز، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيها: “حظ موفق إخوتي، كلنا وراءكم، تحيا الجزائر”.

كما أضاف حارس مرمى، المولودية، والخضر: “الإصابة قضاء وقدر.. متشوق للعودة إلى المنافسة في أقرب وقت ممكن”.

وجاءت هذه الخرجة من حارس المرمى ألكسيس قندوز، بعد استبعاده من القائمة المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه مولودية الجزائر.