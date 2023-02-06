قندوز يوجه رسالة مؤثرة للجزائريين بعد خسارة نهائي الشان

وجه حارس المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، ألكسيس قندوز، رسالة مؤثرة للجزائريين بعد يومين من خسارة نهائي “الشان”.

حيث نشر حارس فريق شباب بلوزداد الرسالة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، انستغرام.

وجاء فيها:”لا تزال الخيبة كبيرة على تضييع التتويج بالشان رغم مرور يومين على النهائي”.

كما أضاف:”قدمنا كل مالدينا من أجل تحقيق اللقب لبلادنا لكننا أخفقنا في آخر رمق، وأتمنى أننا جعلنا الشعب الجزائري فخورا بنا”.

“كان من المهم حقا بالنسبة لنا أن نجلب هاته الكأس لوالد بلال بن حمودة الذي قاتلنا في كل لقاء من أجل روحه”.

“أود أن أشكر جمهورنا الرائع، كل الأشخاص الذين دعمونا وساعدونا على التفوق على أنفسنا”.

“لقد كانت مغامرة وتجربة غير عادية وآمل أن تتاح لنا إن شاء الله الفرصة لنعيشها مرة أخرى ونجعلكم سعداء”.

قبل أن يختم:”لن نتخلى عن العمل للفوز بالعديد من الألقاب ونعيد للناس كل ما قدموه لنا”.