قندوسي:”أحاول الاستفادة من إعارتي للعودة إلى الأهلي”

عبّر اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، عن رضاه بالقرار الذي اتخذه بالانتقال من نادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا بنظام الإعارة.

وصرح لاعب الوفاق السابق، لقناة “أون تايم” المصرية، أمس الجمعة، عقب نهاية مواجهة فريقه سيراميكا أمام الداخلية، والتي شهدت تسجيل قندوسي ثنائية وتقديم أسيست:”سعيد بما قدمناه خلال مباراة الداخلية، لقد كان فوزا مهما لمواصلة التقدم في جدول الترتيب”.

وأضاف قندوسي:”هدفنا التركيز على البطولة، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة، خصوصا أن الفريق لديه الرغبة في احتلال مركز متقدم”.

وختم قندوسي:”أحاول الاستفادة من إعارتي للعودة بقوة إلى الأهلي”.