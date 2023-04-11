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الرياضة

قندوسي: “أتمنى المساهمة في تتويجات أخرى مع الأهلي”

بقلم محمد.ل
قندوسي: “أتمنى المساهمة في تتويجات أخرى مع الأهلي”
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عبر اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، عن سعادته الكبيرة بحصد لقبه الأول مع الأهلي المصري. متمنيا مساهمته في إهداء ناديه تتويجات أخرى.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 2-1 أمس الاثنين، في ملعب القاهرة.

وقال قندوسي في تصريحات لصفحة الأهلي : “كأس مصر بطولة مهمة، وتمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة”.

وأشار لاعب وفاق سطيف السابق، إلى أنه يشعر بحب جماهير الأهلي له حتى من قبل انضمامه للفريق.

وأضاف: “أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، مع المساهمة في حصد الكثير من الألقاب بقميص الأهلي”.

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