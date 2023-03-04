قندوسي أساسيا لأول مرة مع الأهلي في مواجهة كوتون سبور

يواجه الدولي الجزائري أحمد قندوسي، اليوم السبت، رفقة ناديه الأهلي المصري، الضيف كوتون سبور الكاميروني، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة النادي الأهلي، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ بها هذه المواجهة، والتي سهدت تواجد اسم قندوسي.

كما ستكون هذه المباراة، هي الأولى للنجم السابق لوفاق سطيف، كأساسي مع ناديه الجديد الأهلي المصري.

يذكر أن المباراة التي ستجمع أحمد قندوسي، وناديه الأهلي المصري، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.