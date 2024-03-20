قندوسي :”أسعى للظفر بمكانة أساسية وكسب ثقة بيتكوفيتش”

أكد الدولي الجزائري سيد أحمد قندوسي استعداده للعمل على الظفر بمكانة أساسية في المنتخب الوطني الأول بعد استدعاءه من قبل الناخب فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال سيد أحمد قندوسي في تصريح خلال المنطقة المختلطة “يجب العمل وإن شاء الله سأكون عند حسن ضن الناخب الوطني الجديد”.

كما أضاف قندوسي “حسرة كبيرة بعد الخروج من كأس إفريقيا، سنعمل ما في وسعي من أجل رد الاعتبار للكرة الجزائرية”.

وختم لاعب الأهلي المصري نادي سيراميكا كليوباترا “في المنتخب لا توجد حظوظ للظفر بمكانة أساسية، أؤكد أن العمل هو الذي يسمح لك، بالتواجد أساسيا، الخروج من البطولة الوطنية، أساس النجاح كذلك”.