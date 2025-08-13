قندوسي: “أطمح للتتويج بالألقاب مع لوغانو والمشاركة مع الخضر في “الكان” وكأس العالم”
كشف الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، الأهداف التي يطمح لبلوغها مستقبلا، مع ناديه الجديد لوغان السويسري، والمنتخب الوطني.
وصرح قندوسي، في أول حوار خص به الموقع الرسمي لنادي لوغنو: “تلقيت ترحيب كبير في نادي لوغانو، واللاعبين ساعدوني على الاندماج بسرعة”.
كما أضاف: “فوق الميدان أحب لمس الكرة كثيرا، وأنا أفضل اللاعب في منصب وسط ميدان للتحرك كثيرا، ونقل الكر من الدفاع للهجوم”.
وختم أحمد قندوسي: “طموحي هو احراز ألقاب، وانجاوات كبيرة مع نادي لوغانو، بالإضافة للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم”.
𝑲𝒆𝒏𝒅𝒐𝒖𝒄𝒊 è 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐 👀
Ahmed comincia oggi la sua avventura in bianconero … e non vede l’ora di dare spettacolo in campo.
📲 https://t.co/e8IqT0CgJU #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/rvFv7He97E
— FC Lugano (@FCLugano1908) August 12, 2025