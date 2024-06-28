قندوسي أمام مصير مجهول

تحدث وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، عن مستقبل موكله، الذي يلعب في صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، معارا من نادي الأهلي المصري.

وفي حديثه لموقع “القاهرة 24″، أمس الخميس، قال وكيل أعمال لاعب المنتخب الوطني، ربيع طلال:”لحد الآن إدارة نادي الأهلي والمدرب كولر، لم تتحدث مع قندوسي بخصوص رحيله من النادي خلال الميركاتو الصيفي”.

وأضاف المتحدث:”نادي سيراميكا كليوباترا طلب تجديد إعارة اللاعب قندوسي، في حال رفض الأهلي إسترجاع خدمات موكلي، بالفترة الحالية، ولكن بكل تأكيد فالأولوية ستكون للعروض الأوروبية”.

وتابع وكيل الأعمال ربيع طلال موضحا بخصوص مستقبل موكله:”عودة قندوسي إلى نادي الأهلي من عدمها ستكون خلال جلسة خاصة سيتم عقدها، في الساعات القليلة المقبلة، وسيتم تحديد موقف كولر بالإحتفاظ باللاعب أو لا”.

وختم وكيل الأعمال ربيع طلال حديثه:”قندوسي تلقى العديد من العروض العربية والأوروبية، وكل شيء وارد في الأيام المقبلة”.

وكشف موقع “القاهرة24” أن اللاعب السابق لوفاق سطيف، أحمد قندوسي، يمتلك عرضا من تركيا، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يتحادث مع وكيله من أجل معرفة موقف مسؤولي الأهلي من العرض، أو حتى إذا كان سوف يعود إلى ناديه الأصلي.