قندوسي :”أمضيت رسميا مع الأهلي و أشكر أنصار وفاق سطيف”

ابدى لاعب وفاق سطيف احمد قندوسي سعادته إثر إمضائه على العقد الرسمي مع الأهلي المصري

وقال أحمد قندوسي في تصريح للقناة الرسمية لفريق وفاق سطيف “الحمد لله أمضيت رسميا في الأهلي المصري، و كل الأمور تمت بعمل جيّد”. وأضاف ” أشكر إدارة وفاق سطيف و الأنصار و الزملاء و كل الطاقم الفني و الإداري و أشكر الزملاء كثيرا”.

وأردف قندوسي “أتمنى آن يتحسن مستواي و إن شاء الله وفاق سطيف يحقّق بطولات لأنها كل موسم يحقّق ذلك”.

كما ختم متوسط ميدان المنتخب المحلي ” لا أنسى خير الفريق السطايفي ، كان له الفضل في حملي القيمص الوطني في الوقت الراهن”.

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