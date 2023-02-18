قندوسي احتياطيا مع الأهلي ويسقط ضد الهلال السوداني

إنهزم الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، رفقة فريقه الأهلي المصري، ضد الهلال السوداني، برسم الجولة الثانية للمجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا.

وشارك لاعب الوفاق السابق قندوسي، في اللقاء بداية من الدقيقة 63 من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب الهلال.

ولم يستطع لاعب الخضر، أحمد قندوسي، من مساعدة فريقه الأهلي على تدارك التأخر في النتيجة، بعد تسجيل أصحاب الأرض هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 53 عن طريق المهاجم ليليبو ماكابي.