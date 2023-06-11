قندوسي احتياطي وبن عيادة مستبعد في نهائي رابطة الأبطال بين الأهلي والوداد

يتواجد الدولي الجزائري احمد قندوسي في القائمة الإحتياطية لفريق الأهلي المصري الذي يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي في اياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

كما استبعد الدولي الجزائري الأخر حسين بن عيادة عن كتيبة الوداد البيضاوي بالنظر إلى الإصابة التي تلقاها في وقت سابق، وهو الذي يعتبر ثالث لاعب يغيب عن الفريق المغرب بعد كل من حيمود و المترجي.

يذكر، ان مباراة الذهاب عرفت تفوق نادي الاهلي المصري بثنائية مقابل واحد التي جرت بملعب “القاهرة” الدولي.

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