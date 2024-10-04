قندوسي: “رفضت عروضاً من إنجلترا من أجل اللعب في الأهلي”

كشف الدولي الجزائري أحمد قندوسي، عن رفضه عرضاً للاحتراف في إنجلترا، الصيف الماضي، من أجل اللعب في الأهلي المصري.

وصرح قندوسي، في حوار لقناة “أون تايم سبورتس” : “قبل نهاية الموسم الماضي كان من المقرر أن أعود إلى الأهلي”.

وأضاف: “في تلك الفترة كان لدي عرض من أحد كبار أندية “التشامبينشيب” في إنجلترا، واتفقنا على جميع التفاصيل. لكني فضلت العودة إلى الأهلي على أمل لعب كأس العالم للأندية”.

وتابع أحمد قندوسي: “تفاجأت بتغيّر الوضع من جانب مسؤولي الأهلي، بعد نهاية الموسم. حيث اعتبر المدير الفني للفريق بأن أسلوب لعبي لا يتناسب مع الطريقة التي يسعى إلى اعتمادها”.