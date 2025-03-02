قندوسي ضمن التشكيلة المثالية في الدوري المصري

اختير الدولي الجزائري أحمد قندوسي ضمن التشكيلة المثالية للمرحلة الـ 16 من الدوري المصري بعد تألقه الملفت للانتباه رفقة نادي سيراميكا كليوباترا.

ونال قندوسي علامة 8.3 من 10، حسب تنقيط الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات “صوفاسكور” بجانب عدد من اللاعبين المتألقين في سماء الكرة المصرية.

فيما قاد قندوسي فريقه سيراميكا كليوباترا لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب الضيف بتروجيت بالفوز أمامه برباعية مقابل واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب السويس بالاسماعيلية في ختام الجولة 16.

وكان اللاعب السابق للأهلي المصري، قد سجل الهدف الثالث في الدقيقة 40 من عمر المواجهة.