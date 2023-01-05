قندوسي: “كل مباريات الشان ستكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، أحمد قندوسي، عزمه رفقة بقية زملائه، للذهاب إلى أبعد حد في منافسة “الشان” المقررة بالجزائر.
وصرح قندوسي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “نحن بصدد مواصلة تحيراتنا للشان التي ستجرى في بلدنا بعد أيام قليلة”.
كما أضاف نجم وفاق سطيف والمنتخب المحلي: “نملك فريق قوي بامكانيات جيدة يمكن الاعتماد عليه في هذه المنافسة”
وتابع أحمد قندوسي: “سنخوض هذه المنافسة مباراة بمباراة، وكل مباراة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا”.
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