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الرياضة

قندوسي: “كل مباريات الشان ستكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا”

بقلم كريم تيغرمت
قندوسي: “كل مباريات الشان ستكون بمثابة النهائي بالنسبة لنا”
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أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، أحمد قندوسي، عزمه رفقة بقية زملائه، للذهاب إلى أبعد حد في منافسة “الشان” المقررة بالجزائر.

وصرح قندوسي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “نحن بصدد مواصلة تحيراتنا للشان التي ستجرى في بلدنا بعد أيام قليلة”.

كما أضاف نجم وفاق سطيف والمنتخب المحلي: “نملك فريق قوي بامكانيات جيدة يمكن الاعتماد عليه في هذه المنافسة”

وتابع أحمد قندوسي: “سنخوض هذه المنافسة مباراة بمباراة، وكل مباراة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/J0aOV
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