قندوسي: “لا بديل عن الفوز بالنسبة لنا أمام حورية كوناكري”
بقلم كريم تيغرمت
أكد لاعب وفاق سطيف، أحمد قندوسي، ضرورة تحقيقهم الفوز في مباراتهم المقبلة أمام حورية كوناكري، لضمان التأهل في رابطة الأبطال.
وصرح قندوسي، للموقع الرسمي للوفاق: “نحضّر بجدية لمباراة حورية كوناكري، التي تتطلب منا تركيزا كبيرا”.
كما أضاف: “هذه المواجهة جد هامة بالنسبة لنا، علينا تقديم أفضل ما لدينا للفوز، كوننا لا نملك خيار آخر، لضمان التأهل”.
وتابع أحمد قندوسي: “لا يهمنا نتائج الأندية الأخرى، ما يهمنا هو الفوز في مباراتنا يوم الجمعة المقبل، لضمان التأهل”.
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