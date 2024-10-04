قندوسي: “لهذا السبب فشلت صفقة انتقال بلعيد إلى نادي الأهلي المصري”

كشف الدولي الجزائري أحمد قندوسي، السبب الذي حال دون انتقال مواطنه زين الدين بلعيد، إلى نادي الأهلي المصري، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي تصريح لقناة “أون تايم سبورتس”، أوضح قندوسي، في هذا الخصوص: “بلعيد كان بنسبة 70% في الأهلي، لكن الصفقة فشلت بسبب الوكلاء”.

كما أضاف: “اللاعب كان يريد أن يأتي مع وكيله، لكن هناك أحد ما أراد فرض وكيل معين لإتمام الصفقة، وهو ما رفضه بلعيد بسبب وكيله الذي كان معه من صغره”.

وأردف قندوسي: “نحن الجزائريين نعتز بوكيلنا، ولا نذهب لوكيل آخر لمجرد أنه جاءنا بعرض أكبر، لا يمكنني أن أخذل وكيلي”.

وتابع أحمد قندوسي: “هنالك عدد من الصفقات فشلت بسبب تدخل الوكلاء، هنالك من يتدخل خلال للحصول على عمولة، وآخر لا يمكن أن تتم الصفقة من دونه، لهذه الأسباب لا تتم هذه الصفقات”.