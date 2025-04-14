قندوسي: “ما حدث لي ليس النهاية هو بداية تحد جديد”

أبدى الدولي الجزائري أحمد قندوسي، أول ردة فعل له، بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها مع ناديه سيراميكا المصري.

ونشر قندوسي، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيها: “الدنيا فيها فرح، وحزن، وهذا ابتلاء من عند الله، وأطمئن كل المحبين بأنني بخير، بدعواتهم كل شيء يهون”.

كما أضاف: “أقول لأخي الصغير ياسين الملاح، بأني أدرك بأنه لم يتعمد اصابتي، هذه كرة القدم، وأحيانا تكون قاسية على الجميع”.

وأردف الدولي الجزائري: “ما حدث لي ليس النهاية، هو بداية تحد جديد، وواثق بأني سأعود أثوة، وأحسن من قبل بإذن الله”.

وتايع قندوسي: “شكر خاص لسفير الجزائر بالقاهرة، سفيان براح، على دعمه، والسكر للنائب المصري، محمد أبو العينين، على اهتمامه ودعمه”.

وختم أحمد قندوسي: “أشكر الطاقم الطبي، على احترافيتهم، وشكر جزيل لكل من زارني، وكل من دهمني بكلمة طيبة، محبتكم غالية، ولا تنسوني بدعواتكم”.