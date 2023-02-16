قندوسي مرشح للعب أساسيا مع الأهلي ضد الهلال السوداني

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن استعداد الطاقم الفني لنادي الأهلي المصري بقيادة مارسيل كولر، على اقحام اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، أساسيا ضد الهلال السوداني.

وذلك برسم مواجهة رابطة الأبطال، والتي ستُقام بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وحسب ماورد في موقع القاهرة 24 المصري، أمس الأربعاء، فإن لاعب الوفاق السابق قندوسي، مرشح للبدء أساسيا في المواجهة لأول مرة مع ناديه الجديد.

لتعويض اللاعب المُصاب عمر السولية، والذي تأكد غيابه رسميا عن المواجهة.